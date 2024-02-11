Столтенберг жестко отреагировал на рассказ Трампа о запугивании союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет защищать в случае нападения всех своих союзников, и раскритиковал заявления, которые ставят это под сомнение, прямо не упоминая Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводят ряд СМИ, среди которых The Guardian.

Генсек отметил, что НАТО и готов, и способен защищать всех союзников в случае агрессии, и любое нападение на страну НАТО получит объединенный и мощный ответ.

"Любые предположения, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, в том числе США, и повышают риски для американских и европейских военных. Рассчитываю на то, что независимо от того, кто победит (на выборах президента – Ред.), США останутся сильным и преданным союзником НАТО", – прокомментировал Столтенберг.

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

Тем временем в Польше Дональд Туск и министры правительства и президент Анджей Дуда разошлись в своих реакциях на слова Трампа и раскритиковали друг друга.