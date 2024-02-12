ХДС та "АдН" покращили результати після часткових перевиборів до Бундестагу

На частковому повторному голосуванні на виборах 2021 року до Бундестагу у Берліні опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) та ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") зміцнили свої позиції, тоді як партії урядової коаліції отримали меншу підтримку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Консервативний Християнсько-демократичний союз покращив свій результат в Берліні на 1,3 відсоткового пункту – до 17,2%, водночас результат "Альтернативи для Німеччини" покращився на один процентний пункт – до 9,4 відсотка голосів.

Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца втратила 1,2 відсоткового пункту, але зберегла найбільшу підтримку з 22,2 відсотка. Інші урядові партії "Союз 90"/Зелені" та "Вільні демократи" втратили 0,3 пункту (22%) та 0,9 пункту (8,1%) відповідно.

Всі обрані до Бундестагу депутати від Берліна у 2021 році прямим голосуванням зберегли свої мандати.

Часткові перевибори у Берліні відбулося у 455 із 2256 виборчих округів німецької столиці, де проживає 550 тисяч виборців.

У грудні Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення про проведення перевиборів до Бундестагу у майже пів тисячі округів у Берліні через хаотичність виборчого процесу в німецькій столиці два роки тому.

Зокрема, частина бюлетенів була некоректною або взагалі зникла.

Вибори-2021 у Берліні супроводжувалися довгими чергами, неправильними або відсутніми паперовими бюлетенями, а також тим фактом, що виборчі дільниці залишалися відкритими навіть після терміну їхнього закриття о 18:00.

Ці вибори є історичними в Німеччині, оскільки це перші повторні вибори, призначені Федеральним конституційним судом.

В лютому цього року у Берліні пройшли нові місцеві вибори, у результаті яких на зміну тристоронньому альянсу СДПН, "Зелених" і "Лівих", який керував з 2016 року, прийшла чорно-червона коаліція за участі ХДС та СДПН і партія Шольца втратила крісло мера Берліна.