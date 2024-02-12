ХДС и "АдГ" улучшили результаты после частичных перевыборов в Бундестаг

На частичном повторном голосовании на выборах 2021 года в Бундестаг в Берлине оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) и ультраправая "Альтернатива для Германии" укрепили свои позиции, тогда как партии правительственной коалиции получили меньшую поддержку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Консервативный Христианско-демократический союз улучшил свой результат в Берлине на 1,3 процентного пункта – до 17,2%, в то же время результат "Альтернативы для Германии" улучшился на один процентный пункт – до 9,4 процента голосов.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца потеряли 1,2 процентного пункта, но сохранили наибольшую поддержку с 22,2 процента. Другие правительственные партии "Союз 90/Зеленые" и "Свободные демократы" потеряли 0,3 пункта (22%) и 0,9 пункта (8,1%) соответственно.

Все избранные в Бундестаг депутаты от Берлина в 2021 году прямым голосованием сохранили свои мандаты.

Частичные перевыборы в Берлине состоялись в 455 из 2256 избирательных округов немецкой столицы, где проживает 550 тысяч избирателей.

В декабре Конституционный суд Германии принял решение о проведении перевыборов в Бундестаг в почти полтысячи округов в Берлине из-за хаотичности избирательного процесса в немецкой столице два года назад.

В частности, часть бюллетеней была некорректной или вообще исчезла.

Выборы-2021 в Берлине сопровождались длинными очередями, неправильными или отсутствующими бумажными бюллетенями, а также тем фактом, что избирательные участки оставались открытыми даже после срока их закрытия в 18:00.

Эти выборы являются историческими в Германии, поскольку это первые повторные выборы, назначенные Федеральным конституционным судом.

В феврале прошлого года в Берлине прошли новые местные выборы, в результате которых на смену трехстороннему альянсу СДПГ, "Зеленых" и "Левых", который руководил с 2016 года, пришла черно-красная коалиция с участием ХДС и СДПГ и партия Шольца потеряла кресло мэра Берлина.