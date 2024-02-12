Впливовий сенатор-республіканець відкинув занепокоєння щодо висловлювань Трампа про НАТО

Віцеголова комітету Сенату з питань розвідки, республіканець Марко Рубіо прокоментував коментар експрезидента США Дональда Трампа про те, що він заохочував би Росію робити "все, що завгодно" з країною-членом НАТО, яка не дотримується рекомендацій щодо витрат на оборону.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав CNN.

Рубіо, який нещодавно проштовхнув закон, що не дозволяє жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Конгресу, стверджує, що Трамп просто згадує анекдот з часів свого президентства.

На питання, чи задовольняє його заява експрезидента про те, що він не буде захищати країни-члени НАТО, сенатор відповів, що "це не те, що сталося, і не те, як я розглядаю цю заяву".

Рубіо також зазначив, що США не вийшли з НАТО під час президентства Трампа, хоча той неодноразово погрожував вийти з Альянсу в приватному порядку, як повідомляє The New York Times.

"Дональд Трамп не є членом Ради з міжнародних відносин. Він не розмовляє як традиційний політик, і ми це вже проходили. Люди вже повинні були це зрозуміти", – вказав сенатор.

Він додав, що "практично кожен американський президент" висловлював невдоволення тим, що інші країни роблять недостатньо для Альянсу.

"Трамп просто перший, хто висловив це в таких термінах", – пояснив Рубіо.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

У Білому домі раніше назвали "ненормальними" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.