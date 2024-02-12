Влиятельный сенатор-республиканец отверг беспокойство относительно высказываний Трампа о НАТО

Вице-председатель комитета Сената по вопросам разведки, республиканец Марко Рубио прокомментировал комментарий экс-президента США Дональда Трампа о том, что он поощрял бы Россию делать "все, что угодно" со страной-членом НАТО, которая не придерживается рекомендаций по расходам на оборону.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал CNN.

Рубио, который недавно протолкнул закон, не позволяющий ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Конгресса, утверждает, что Трамп просто вспоминает анекдот времен своего президентства.

На вопрос, удовлетворяет ли его заявление экс-президента о том, что он не будет защищать страны-члены НАТО, сенатор ответил, что "это не то, что произошло, и не то, как я рассматриваю это заявление".

Рубио также отметил, что США не вышли из НАТО во время президентства Трампа, хотя тот неоднократно угрожал выйти из Альянса в частном порядке, как сообщает The New York Times.

"Дональд Трамп не является членом Совета по международным отношениям. Он не разговаривает как традиционный политик, и мы это уже проходили. Люди уже должны были это понять", – указал сенатор.

Он добавил, что "практически каждый американский президент" выражал недовольство тем, что другие страны делают недостаточно для Альянса.

"Трамп просто первый, кто выразил это в таких терминах", – пояснил Рубио.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.