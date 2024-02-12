У Німеччині сподіваються на збереження партнерства зі США за будь-якого президента

На тлі резонансних заяв експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що трансатлантичне партнерство між США та європейськими союзниками має тривати незалежно від того, хто буде у Білому домі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Незалежно від того, хто перебуває в Білому домі, ми зацікавлені в продовженні співпраці зі США в економічній, політичній та безпековій сферах", – сказав Лінднер під час візиту до Лондона, де зустрівся зі своїм британським колегою Джеремі Хантом.

За його словами, Британія та Німеччина мають схожі виклики, коли йдеться про посилення можливостей вільної торгівлі. Він додав, що після заяв Трампа цей діалог між Лондоном і Берліном набуває особливого значення.

"Ми стоїмо перед серйозними викликами як європейські члени НАТО", – зазначив Лінднер, додавши, що європейський мир та порядок вільної торгівлі опинилися під загрозою через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Раніше зовнішньополітичний експерт фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів в німецькому Бундестазі Норберт Реттген заявив, що висловлювання Трампа про відмову допомагати союзникам по НАТО, які не виконують вимоги до витрат на оборону, насамперед спрямовані проти Німеччини.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

У Білому домі раніше назвали "ненормальними" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.