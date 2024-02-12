В Германии надеются на сохранение партнерства с США при любом президенте

На фоне резонансных заявлений экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что трансатлантическое партнерство между США и европейскими союзниками должно продолжаться независимо от того, кто будет в Белом доме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Независимо от того, кто находится в Белом доме, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с США в экономической, политической сферах и сфере безопасности", – сказал Линднер во время визита в Лондон, где встретился со своим британским коллегой Джереми Хантом.

По его словам, Великобритания и Германия имеют схожие вызовы, когда речь идет об усилении возможностей свободной торговли. Он добавил, что после заявлений Трампа этот диалог между Лондоном и Берлином приобретает особое значение.

"Мы стоим перед серьезными вызовами как европейские члены НАТО", – отметил Линднер, добавив, что европейский мир и порядок свободной торговли оказались под угрозой из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в немецком Бундестаге Норберт Реттген заявил, что высказывания Трампа об отказе помогать союзникам по НАТО, которые не выполняют требования к расходам на оборону, прежде всего направлены против Германии.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.