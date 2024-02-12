Іспанські праві несподівано підтримали помилування для сепаратистів Каталонії, але з умовами

Консервативна Народна партія Іспанії заявила, що не проти умовного помилування для каталонських сепаратистів, включно з лідером кампанії 2017 року Карлесом Пучдемоном, якщо вони здадуться іспанському правосуддю.

Про це йдеться в публікації Catalan News, повідомляє "Європейська правда".

Народна партія вкрай критично ставилася до амністії каталонських сепаратистів, а також спільно з ультраправою Vox влаштовувала масштабні протести проти відповідної законодавчої ініціативи уряду на чолі з соціалістом Педро Санчесом.

Але на вихідних стало відомо, що права політсила пропонує альтернативу законопроєкту про амністію, який минулого місяця провалився в парламенті.

Ключова пропозиція Народної партії – помилування може бути схвалене за умови, що Пучдемон та інші обвинувачені постануть перед іспанським судом і висловлять жаль через події 2017 року та зобов’яжуться не допустити їхнього повторення.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо фактично підтвердив такі плани. Пізніше, однак, він заявив, що виступає проти амністії каталонських сепаратистів, "тому що жодна з можливих умов не виконана".

В іспанському уряді, де більшість становлять представники Соціалістичної робітничої партії Санчеса, вже встигли звинуватити Фейхоо в лицемірстві, нагадавши його публічний опір будь-яким ідеям щодо амністії.

Не під запис деякі члени Народної партії діляться своїм обуренням через заяву лідера партії. З іншого боку, вони можуть бути кроком Фейхоо до налагодження відносин із каталонськими партіями, на підтримку яких спирався кожен іспанський уряд із 1978 року.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

Читайте також: Ціна альянсу з сепаратистами: чому Іспанія потрапила у політичну кризу та які наслідки це матиме.