Испанские правые неожиданно поддержали помилование для сепаратистов Каталонии, но с условиями

Консервативная Народная партия Испании заявила, что не против условного помилования для каталонских сепаратистов, включая лидера кампании 2017 года Карлеса Пучдемона, если они сдадутся испанскому правосудию.

Об этом говорится в публикации Catalan News, сообщает "Европейская правда".

Народная партия крайне критически относилась к амнистии каталонских сепаратистов, а также совместно с ультраправой Vox устраивала масштабные протесты против соответствующей законодательной инициативы правительства во главе с социалистом Педро Санчесом.

Но на выходных стало известно, что правая политсила предлагает альтернативу законопроекту об амнистии, который в прошлом месяце провалился в парламенте.

Ключевое предложение Народной партии – помилование может быть одобрено при условии, что Пучдемон и другие обвиняемые предстанут перед испанским судом и выразят сожаление из-за событий 2017 года и обязуются не допустить их повторения.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо фактически подтвердил такие планы. Позже, однако, он заявил, что выступает против амнистии каталонских сепаратистов, "потому что ни одно из возможных условий не выполнено".

В испанском правительстве, где большинство составляют представители Социалистической рабочей партии Санчеса, уже успели обвинить Фейхоо в лицемерии, напомнив его публичное сопротивление любым идеям об амнистии.

Не под запись некоторые члены Народной партии делятся своим возмущением из-за заявления лидера партии. С другой стороны, они могут быть шагом Фейхоо к налаживанию отношений с каталонскими партиями, на поддержку которых опиралось каждое испанское правительство с 1978 года.

Премьер Испании Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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