Президентка Угорщини через відставку скасувала візит на Закарпаття

Угорська президентка Каталін Новак, яка наприкінці минулого тижня подала у відставку через скандал із помилуванням засудженого за покривання педофілії, скасувала всі офіційні заходи до затвердження свого звільнення парламентом.

Як пише "Європейська правда", про це в офісі Новак повідомили у коментарі порталу Telex.

Президентка Угорщини планувала протягом наступних двох тижнів відвідати Чорногорію, а також Закарпаття з нагоди другої річниці повномасштабної війни в Україні, аби зустрічтись із угорською громадою.

Натомість вона "працюватиме над тим, щоб якомога швидше передати палац Шандора (резиденцію президента. – Ред.) своєму наступникові, щоб він міг розпочати свою основну роботу на благо нації", додали в офісі Новак.

Раніше в понеділок президентка офіційно подала заяву про відставку до угорського парламенту, який розгляне її не раніше 26 лютого, коли вперше збереться на весняну сесію.

До обрання нового президента, яке може відбутись уже до квітня, його обов’язки виконуватиме спікер парламенту Ласло Кьовер.

Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.