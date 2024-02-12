Президент Венгрии из-за отставки отменила визит на Закарпатье

Венгерский президент Каталин Новак, которая в конце прошлой недели подала в отставку из-за скандала с помилованием осужденного за покрывание педофилии, отменила все официальные мероприятия до утверждения своего увольнения парламентом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в офисе Новак сообщили в комментарии порталу Telex.

Президент Венгрии планировала в течение следующих двух недель посетить Черногорию, а также Закарпатье по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине, чтобы встретиться с венгерской общиной.

Вместо этого она "будет работать над тем, чтобы как можно скорее передать дворец Шандора (резиденцию президента. – Ред.) своему преемнику, чтобы он мог начать свою основную работу на благо нации", добавили в офисе Новак.

Ранее в понедельник президент официально подала заявление об отставке в венгерский парламент, который рассмотрит его не ранее 26 февраля, когда впервые соберется на весеннюю сессию.

До избрания нового президента, которое может состояться уже до апреля, его обязанности будет исполнять спикер парламента Ласло Кьовер.

Накануне Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужа, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.