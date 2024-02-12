МЗС Чехії пропонує продовжити заборону видачі віз та посвідок на проживання росіянам і білорусам

Міністерство закордонних справ Чехії пропонує, щоб країна і надалі не видавала візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам – чинна заборона діє до 31 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

МЗС Чехії пропонує для спрощення нову постанову уряду – без визначеного терміну дії.

Коаліційний уряд невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вирішив призупинити видачу віз росіянам, а згодом і білорусам – за винятком гуманітарних випадків.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами і білорусами в посольства, вважаються неприпустимими відповідно до чинного законодавства. Це означає, що за ними не відбувається жодних розглядів.

З 2023 року заборона поширюється також на громадян РФ і Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.

Іноземці, які вже мають посвідку на проживання, не є цільовою групою постанови.

Положення також не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу, якого він супроводжує громадянина ЄС або слідує за ним.

Вона також не поширюється на запити на отримання візи, довгострокової або постійної посвідки на проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки, і цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

Нагадаємо, у січні глава МЗС Чехії Ян Ліпавський запропонував колегам по ЄС обмежити пересування російських дипломатів територією країн Шенгенського договору.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Відень перетворився на "шпигунську столицю" Європи через особливості місцевого законодавства й великий штат тамтешнього посольства РФ.