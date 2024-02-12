МИД Чехии предлагает продлить запрет выдачи виз и видов на жительство россиянам и белорусам

Министерство иностранных дел Чехии предлагает, чтобы страна и в дальнейшем не выдавала визы и виды на жительство россиянам и белорусам – действующий запрет действует до 31 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

МИД Чехии предлагает для упрощения новое постановление правительства – без определенного срока действия.

Коалиционное правительство вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года решило приостановить выдачу виз россиянам, а затем и белорусам – за исключением гуманитарных случаев.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами и белорусами в посольства, считаются недопустимыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что по ним не происходит никаких разбирательств.

С 2023 года запрет распространяется также на граждан РФ и Беларуси, которые одновременно являются гражданами другого государства.

Иностранцы, которые уже имеют вид на жительство, не являются целевой группой постановления.

Положение также не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он сопровождает гражданина ЕС или следует за ним.

Она также не распространяется на запросы на получение визы, долгосрочного или постоянного вида на жительство, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики, и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.

Напомним, в январе глава МИД Чехии Ян Липавский предложил коллегам по ЕС ограничить передвижение российских дипломатов по территории стран Шенгенского договора.

Ранее СМИ сообщали, что Вена превратилась в "шпионскую столицу" Европы из-за особенностей местного законодательства и большого штата тамошнего посольства РФ.