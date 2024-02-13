Армения заявляет уже о четырех погибших в результате обострения на границе с Азербайджаном

Армения сообщает уже о четырех погибших военнослужащих на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении армянского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Армянская сторона заявляет, что военные погибли в результате обстрелов Азербайджана в районе Неркин-Ханд.

Еще один армянский военный был ранен, его состояние оценивается как средней тяжести, пока его жизни ничто не угрожает.

Утром во вторник Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.

Это стало самым серьезным пограничным конфликтом между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.