Армения заявляет уже о четырех погибших в результате обострения на границе с Азербайджаном
Армения сообщает уже о четырех погибших военнослужащих на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном.
Об этом говорится в заявлении армянского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".
Армянская сторона заявляет, что военные погибли в результате обстрелов Азербайджана в районе Неркин-Ханд.
Еще один армянский военный был ранен, его состояние оценивается как средней тяжести, пока его жизни ничто не угрожает.
Утром во вторник Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.
Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.
Это стало самым серьезным пограничным конфликтом между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.
В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.