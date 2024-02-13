В Литве фермеры планируют провести новую акцию протеста

Литовские фермеры объявили о намерении провести еще одну акцию протеста по всей стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Сельскохозяйственный союз Литвы объяснил свое решение тем, что игнорируются требования фермеров относительно размера акцизного налога на сжиженный нефтяной газ и другие проблемы, из-за которых они протестовали в январе.

"Учитывая растущее разочарование фермеров медленными и уклончивыми действиями министерств, мы не сомневаемся, что этот этап протеста будет массовым и коснется всей Литвы. Хотя до сих пор фермеры были настроены мирно, предсказать их дальнейшие действия становится все труднее", – говорится в пресс-релизе союза.

Фермеры отметили, что конкретные шаги этого этапа протестов будут объявлены позже.

Союз заявил, что до сих пор нет ясности относительно восстановления многолетних лугов, новых ограничений хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных землях, до конца не решена проблема в молочной сфере, а также сохраняется молчание о том, какие действия будут предприняты в отношении транзита российского зерна, в то же время замечания аграриев по акцизу на сжиженный газ не учтены.

"Фермеры, которые протестовали, требовали, чтобы акциз на сжиженный нефтяной газ не был выше, чем в соседних странах, но в публичном пространстве слышно, что правительство предложит 41 евро, что все равно намного больше, чем в соседних Польше и Латвии", – говорится в заявлении.

В январе после двухдневного протеста литовские фермеры покинули Вильнюс, в который приехали на тракторах.

Перед этим сельскохозяйственный союз подал в Вильнюсский муниципалитет заявку на продолжение акций протеста в литовской столице, но получил отказ.

До того на акцию протеста собрались несколько тысяч фермеров, около 1300 из них приехали в Вильнюс на тракторах.

Фермеры призвали отменить повышение акциза на сжиженный нефтяной газ и вернуть льготы по акцизному налогу на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники.