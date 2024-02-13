В немецкой оппозиции предлагают увеличить спецфонд для Бундесвера со 100 до 300 млрд евро

Эксперт по вопросам обороны от оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал увеличить втрое – со 100 до 300 миллиардов евро – специальный фонд для финансирования закупок для Бундесвера.

Об этом Кизеветтер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По мнению депутата Бундесвера от ХДС, "совершенно очевидно, что нам нужно 300 миллиардов, а не 100 миллиардов, чтобы сделать Бундесвер пригодным к войне". Он также не исключил увеличения других спецфондов, используемых федеральным правительством Германии.

В то же время, по словам Кизеветтера, необходимо достичь постоянного оборонного бюджета в размере не менее 2% ВВП, как того требует членство в НАТО, однако это "возможно лишь при условии изменения приоритетов и четких структурных реформ".

Напомним, Бундестаг принял решение о создании специального фонда на 100 миллиардов евро после полномасштабного российского вторжения в Украину с целью перевооружения Бундесвера, который ранее был финансово заброшен.

Спецфонд вместе с регулярным оборонным бюджетом должен помочь Германии достичь согласованной в рамках НАТО цели тратить 2% ВВП на оборону ежегодно, но пока страна значительно отстает от этого показателя.

Нынешнее федеральное правительство ФРГ ранее задекларировало, что будет продолжать придерживаться 2%-го показателя даже после того, как иссякнут средства спецфонда, за счет увеличения оборонного бюджета.

Как сообщалось, большинство немцев поддерживают увеличение оборонных расходов Германии и усиление Бундесвера, как анонсировала правящая коалиция.