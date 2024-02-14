Глава зовнішньої розвідки Естонії: Не варто вірити заявам Кремля про мир

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія намагається поширювати на Заході чутки про можливий мир у війні проти України, але насправді вона бачить свою агресію тривалою.

Заяву Розіна наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що Росія не досягла своїх цілей у зв'язку з Україною, але й не змінила їх.

"Ми живемо поруч із дуже злою державою, яка веде завойовницьку війну проти свого сусіда і чиї амбіції більші, ніж тільки ця країна, Україна, і чиї амбіції також спрямовані на зміну всього європейського порядку безпеки. В останні два роки ми бачимо, як ведеться війна. На щастя, мети не було досягнуто, але ми також бачимо, що ці цілі – політичне і військове поневолення України – не змінилися", – сказав Розін.

За словами глави естонської зовнішньої розвідки, Росія готова продовжувати війну стільки, скільки буде потрібно, незважаючи на те, що на Заході вона намагається поширювати чутки про те, що Москва зацікавлена в мирі.

Також він сказав, що одним з напрямків дій РФ є підрив і припинення допомоги Україні з боку Заходу.

"Ми бачимо, що є різні люди, якими Росія намагається маніпулювати як інформаційними агентами або агентами впливу на Заході, і цей наратив про мир – дуже поширена тема, яку продавлюють. Про нього Заходу розповідають різні російські аналітики, які ще можуть подорожувати, академіки і так далі. Таких розмов про мир дуже багато", – зазначив він.

За його оцінкою, розмови про мир подобаються західному суспільству. Однак Розін закликав не обманюватися цими заявами.

"У будь-якому разі, Кремль розглядає цей конфлікт з Україною як довгостроковий. Невелике перемир'я, яке нібито заморозить цей конфлікт, не покладе йому кінця. Це дасть Росії час зібратися з силами, а потім війна продовжиться в тому ж дусі. Ці розмови про мир – це скоріше те, про що можна говорити із Заходом. За оцінкою росіян, західне суспільство дуже сприйнятливе до такого роду розмов", – пояснив він.

Раніше у Службі зовнішньої розвідки Естонії заявили, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.