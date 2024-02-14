Глава внешней разведки Эстонии: Не стоит верить заявлениям Кремля о мире

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия пытается распространять на Западе слухи о возможном мире в войне против Украины, но на самом деле она видит свою агрессию длительной.

Заявление Розина приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Россия не достигла своих целей в связи с Украиной, но и не изменила их.

"Мы живем рядом с очень злым государством, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем только эта страна, Украина, и чьи амбиции также направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. В последние два года мы видим, как ведется война. К счастью, цели не были достигнуты, но мы также видим, что эти цели – политическое и военное порабощение Украины – не изменились", – сказал Розин.

По словам главы эстонской внешней разведки, Россия готова продолжать войну столько, сколько потребуется, несмотря на то, что на Западе она пытается распространять слухи о том, что Москва заинтересована в мире.

Также он сказал, что одним из направлений действий РФ является подрыв и прекращение помощи Украине со стороны Запада.

"Мы видим, что есть разные люди, которыми Россия пытается манипулировать как информационными агентами или агентами влияния на Западе, и этот нарратив о мире – очень распространенная тема, которую продавливают. О нем Западу рассказывают разные российские аналитики, которые еще могут путешествовать, академики и так далее. Таких разговоров о мире очень много", – отметил он.

По его оценке, разговоры о мире нравятся западному обществу. Однако Розин призвал не обманываться этими заявлениями.

"В любом случае, Кремль рассматривает этот конфликт с Украиной как долгосрочный. Небольшое перемирие, которое якобы заморозит этот конфликт, не положит ему конца. Это даст России время собраться с силами, а потом война продолжится в том же духе. Эти разговоры о мире – это скорее то, о чем можно говорить с Западом. По оценке россиян, западное общество очень восприимчиво к такого рода разговорам", – пояснил он.

Ранее в Службе внешней разведки Эстонии заявили, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.