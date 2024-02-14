Прем'єрка Латвії: Ми не піддамося на залякування Росії

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня відреагувала на оголошення Росією в розшук низки політиків з країн Балтії, серед яких є депутати латвійського Сейму.

Заяву очільниці латвійського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня підтвердила, що уряд поінформований про ситуацію і розцінює дії глави Кремля Владіміра Путіна як незаконні та політично мотивовані.

"Наше завдання – заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", – підкреслила вона.

Прем’єрка Латвії також зазначила, що зовнішньополітична служба завжди готова забезпечити дипломатичний захист латвійських посадових осіб та інших громадян у будь-якій країні.

Напередодні Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників.

В російський розшук потрапили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією.

Крім того, у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії – міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Також РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас і державного секретаря Таймара Петеркопа за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.