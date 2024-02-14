Премьер Латвии: Мы не поддадимся на запугивание России

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отреагировала на объявление Россией в розыск ряда политиков из стран Балтии, среди которых есть депутаты латвийского Сейма.

Заявление главы латвийского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Силиня подтвердила, что правительство проинформировано о ситуации и расценивает действия главы Кремля Владимира Путина как незаконные и политически мотивированные.

"Наша задача – заявить, что Латвия не поддастся на подобные методы запугивания", – подчеркнула она.

Премьер Латвии также отметила, что внешнеполитическая служба всегда готова обеспечить дипломатическую защиту латвийских должностных лиц и других граждан в любой стране.

Накануне Россия объявила в розыск десятки европейских, в частности латвийских политиков и чиновников, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против российских захватчиков.

В российский розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, которые голосовали за выход из договора о памятниках с Россией.

Кроме того, в розыске РФ находятся три действующих министра Латвии – министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Также РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа за "разрушение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.