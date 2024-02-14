Литва викликала представника посольства РФ через оголошення у розшук своїх громадян

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії в країні через оголошення у розшук десятків громадян Литви "за руйнування радянських пам’ятників".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

14 лютого представника російського посольства викликали до литовського МЗС та вручили йому ноту протесту у зв’язку з оголошенням РФ у розшук низки громадян Литви за рішення, які вони ухвалювали у рамках своїх посадових обов’язків, щодо пам’ятників радянського періоду.

В МЗС наголосили, що такі дії Росії суперечать загальновизнаним нормам міжнародного права, демонструють зусилля з викривлення історії і є неповагою до історичної пам’яті Литви.

Вільнюс передав дипломату вимогу негайно припинити політично вмотивовані переслідування литовських громадян.

Незалежний від держави російський портал "Медіазона" у четвер перевірив базу даних розшуку російського МВС та з’ясував, що загалом у розшук оголошені 101 громадянин Литви, з них 29 – чинні та колишні посадовці, історики, політики, юристи.

Також у "розшуку" МВС Росії опинилася прем’єрка Естонії Кая Каллас і державний секретар, а також депутати Сейму Латвії.

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Рига вважає такі дії Росії незаконними і політично вмотивованими і не піддасться на залякування.