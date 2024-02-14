Литва вызвала представителя посольства РФ из-за объявления в розыск своих граждан

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России в стране из-за объявления в розыск десятков граждан Литвы "за разрушение советских памятников".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

14 февраля представителя российского посольства вызвали в литовский МИД и вручили ему ноту протеста в связи с объявлением РФ в розыск ряда граждан Литвы за решения, которые они принимали в рамках своих должностных обязанностей, в отношении памятников советского периода.

В МИД подчеркнули, что такие действия России противоречат общепризнанным нормам международного права, демонстрируют усилия по искажению истории и являются неуважением к исторической памяти Литвы.

Вильнюс передал дипломату требование немедленно прекратить политически мотивированные преследования литовских граждан.

Независимый от государства российский портал "Медиазона" в четверг проверил базу данных розыска российского МВД и выяснил, что всего в розыск объявлен 101 гражданин Литвы, из них 29 – действующие и бывшие чиновники, историки, политики, юристы.

Также в "розыске" МВД России оказались премьер Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь, а также депутаты Сейма Латвии.

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Рига считает такие действия России незаконными и политически мотивированными и не поддастся на запугивания.