Латвія вимагає від РФ пояснень щодо оголошення у розшук своїх міністрів і депутатів

До Міністерства закордонних справ Латвії був викликаний тимчасовий повірений у справах посольства РФ Олег Зиков для надання пояснень щодо оголошення у розшук низки колишніх і чинних латвійських міністрів і депутатів.

Про це повідомило МЗС Латвії, пише "Європейська правда".

Директор Першого департаменту двосторонніх відносин МЗС Латвії Улдіс Мікутс висловив категоричний протест на зустрічі, засудивши практику Росії щодо поширення своєї національної юрисдикції на Латвію.

Він підкреслив, що це є втручанням у внутрішні справи Латвії і, отже, суперечить статуту ООН.

На зустрічі Зиков не заперечив існування таких кримінальних справ та списків.

МЗС контактує з латвійськими правоохоронними органами з метою перевірки оприлюдненої інформації та пом'якшення будь-яких потенційних ризиків для громадян Латвії.

Відомство також співпрацює з партнерами з ЄС для вирішення цієї проблеми на глобальному рівні.

У латвійському МЗС також вкотре закликали ретельно зважувати необхідність поїздок за кордон, особливо за межі ЄС та НАТО. При розгляді питання про можливий візит до тієї чи іншої країни, в тому числі транзитом, міністерство закликає оцінити рівень відносин і правового співробітництва з Росією, а також рівень захисту прав людини в цій країні.

Напередодні Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників.

В російський розшук потрапили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією.

Крім того, у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії – міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Латвійська прем'єрка Евіка Сіліня назвала це спробою залякування і підкреслила, що Латвія не піддасться на них.

Також РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас і державного секретаря Таймара Петеркопа за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".