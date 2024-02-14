Латвия требует от РФ объяснений из-за объявления в розыск своих министров и депутатов

В Министерство иностранных дел Латвии вызвали временного поверенного в делах посольства РФ Олега Зыкова для дачи объяснений по поводу объявления в розыск ряда бывших и действующих латвийских министров и депутатов.

Об этом сообщил МИД Латвии, пишет "Европейская правда".

Директор Первого департамента двусторонних отношений МИД Латвии Улдис Микутс выразил категорический протест на встрече, осудив практику России по распространению своей национальной юрисдикции на Латвию.

Он подчеркнул, что это является вмешательством во внутренние дела Латвии и, следовательно, противоречит уставу ООН.

На встрече Зыков не отрицал существование таких уголовных дел и списков.

МИД контактирует с латвийскими правоохранительными органами с целью проверки обнародованной информации и смягчения любых потенциальных рисков для граждан Латвии.

Ведомство также сотрудничает с партнерами из ЕС для решения этой проблемы на глобальном уровне.

В латвийском МИД также в очередной раз призвали тщательно взвешивать необходимость поездок за границу, особенно за пределы ЕС и НАТО. При рассмотрении вопроса о возможном визите в ту или иную страну, в том числе транзитом, министерство призывает оценить уровень отношений и правового сотрудничества с Россией, а также уровень защиты прав человека в этой стране.

Накануне Россия объявила в розыск десятки европейских, в частности латвийских политиков и чиновников, а также многих украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против российских захватчиков.

В российский розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, которые голосовали за выход из договора о памятниках с Россией.

Кроме того, в розыске РФ находятся три действующих министра Латвии – министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Латвийский премьер Эвика Силиня назвала это попыткой запугивания и подчеркнула, что Латвия не поддастся на них.

Также РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа за "разрушение памятников советским воинам".