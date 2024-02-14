У Фінляндії страйки поширяться на автотранспорт, промисловість та торгівлю
Страйки у Фінляндії зачеплять транспорт місцевого й далекого сполучення, а також паперову промисловість та торгівлю.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.
Водії автобусів беруть участь у дводенному страйку Профспілки працівників автотранспорту (AKT), працівники паперової промисловості розпочинають триденний страйк, а в логістичних центрах торгівлі відбувається страйк Профспілки працівників сфери послуг (PAM).
Крім того, страйк зачіпає столичний метрополітен, трамвайний та автобусний рух у Гельсінкі, Турку й Тампере.
Як заявляє Індустріальний союз, в організованих ним протестах беруть участь близько 60 тисяч працівників паперової промисловості. Крім того, триденні страйки розпочинає Союз електриків. Також в акціях беруть участь працівники доків.
Через протести в торгівлі в магазинах може не вистачати окремих товарів, зазначає Yle.
Водночас триває дводенний страйк Профспілки працівників публічного сектору та сфери соціального забезпечення JHL у сфері дошкільної освіти, тож більшість дитячих садочків зачинені.
Раніше через страйк профспілки фінських залізничників рух поїздів на території країни майже повністю зупинявся.
Страйки 1 та 2 лютого у Фінляндії торкнулися повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.
Перед цим у січні в країні проходив великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair.
Повідомляли, що страйк також торкнеться заводів Nammo, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні.