У Фінляндії страйки поширяться на автотранспорт, промисловість та торгівлю

Страйки у Фінляндії зачеплять транспорт місцевого й далекого сполучення, а також паперову промисловість та торгівлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Водії автобусів беруть участь у дводенному страйку Профспілки працівників автотранспорту (AKT), працівники паперової промисловості розпочинають триденний страйк, а в логістичних центрах торгівлі відбувається страйк Профспілки працівників сфери послуг (PAM).

Крім того, страйк зачіпає столичний метрополітен, трамвайний та автобусний рух у Гельсінкі, Турку й Тампере.

Як заявляє Індустріальний союз, в організованих ним протестах беруть участь близько 60 тисяч працівників паперової промисловості. Крім того, триденні страйки розпочинає Союз електриків. Також в акціях беруть участь працівники доків.

Через протести в торгівлі в магазинах може не вистачати окремих товарів, зазначає Yle.

Водночас триває дводенний страйк Профспілки працівників публічного сектору та сфери соціального забезпечення JHL у сфері дошкільної освіти, тож більшість дитячих садочків зачинені.

Раніше через страйк профспілки фінських залізничників рух поїздів на території країни майже повністю зупинявся.

Страйки 1 та 2 лютого у Фінляндії торкнулися повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.

Перед цим у січні в країні проходив великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair.

Повідомляли, що страйк також торкнеться заводів Nammo, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні.