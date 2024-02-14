В Финляндии забастовки распространятся на автотранспорт, промышленность и торговлю

Забастовки в Финляндии затронут транспорт местного и дальнего сообщения, а также бумажную промышленность и торговлю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Водители автобусов участвуют в двухдневной забастовке Профсоюза работников автотранспорта (AKT), работники бумажной промышленности начинают трехдневную забастовку, а в логистических центрах торговли происходит забастовка Профсоюза работников сферы услуг (PAM).

Кроме того, забастовка затрагивает столичный метрополитен, трамвайное и автобусное движение в Хельсинки, Турку и Тампере.

Как заявляет Индустриальный союз, в организованных им протестах участвуют около 60 тысяч работников бумажной промышленности. Кроме того, трехдневные забастовки начинает Союз электриков. Также в акциях принимают участие работники доков.

Из-за протестов в торговле в магазинах может не хватать отдельных товаров, отмечает Yle.

В то же время продолжается двухдневная забастовка Профсоюза работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL в сфере дошкольного образования, поэтому большинство детских садов закрыты.

Ранее из-за забастовки профсоюза финских железнодорожников движение поездов на территории страны почти полностью останавливалось.

Забастовки 1 и 2 февраля в Финляндии коснулись воздушного движения, продуктовых магазинов, гостиниц и ресторанов, почты, банков, транспорта, а также промышленности.

Перед этим в январе в стране проходила крупная забастовка различных отраслей транспорта, из-за нее пришлось отменить сотни рейсов, в том числе авиакомпании Finnair.

Сообщалось, что забастовка также коснется заводов Nammo, производящих боеприпасы.