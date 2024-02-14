Франция на 50% нарастила импорт СПГ из России

Французский импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 50% с одновременным увеличением потоков топлива из Франции в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным CREA, французский импорт российского СПГ вырос на 50% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время поставки газа из Франции в другие страны ЕС выросли на 17%.

К примеру, газовый экспорт Франции в Германию вырос на 165%, а в Испанию – на 108%, говорится в отчете.

Импорт природного газа из РФ в Турцию вырос на 14% в январе из-за резкого роста спроса, сообщает CREA.

Согласно исследованию, в январе 2024 года крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива были Китай, Турция, Индия, Евросоюз и Бразилия.

Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива в ЕС были Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Чехия, при этом объем импорта трубопроводного газа Венгрией в январе 2024 года упал на 18%, отмечает CREA.

Доходы РФ от морских поставок нефти упали на 7%, от морских поставок нефтепродуктов – на 17%, от СПГ – уменьшились на 23%, утверждает исследование.

Как указывает CREA, общий импорт нефти в Китай снизился на 11%, в то же время импорт российской нефти морским транспортом вырос на 7%.

Импорт российской нефти в Индию в январе упал на 19%, но Нью-Дели все еще остается крупнейшим покупателем нефти из РФ, поставляемой морским транспортом.

По данным исследователей, в январе 2024 года 50% российской нефти и нефтепродуктов было перевезено танкерами, которые подпадают под действие политики ограничения цен на нефть.

Отмечается, 64% российской нефти перевезли "теневые" танкеры, которые не подпадают под ограничения цены, а средняя цена на нефть из РФ марки Urals выросла впервые за два месяца до 64,45 долларов за баррель, что выше ценового лимита.

CREA призвала увеличить штрафы для тех, кто нарушает предельные цены, а также ввести штрафы и запретить те суда, которые признаны виновными в нарушении санкций.

"OFAC должен продолжать применять санкции к судам, которые нарушают ценовые ограничения. Другие ведомства должны усилить расследование в отношении субъектов-нарушителей", – говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Великобритании Клэр Коутинью позже в этом месяце призовет европейские государства прекратить импорт российского СПГ из-за опасений, что он может оказаться в энергетической системе Британии.

Импорт российского СПГ в Великобританию запрещен с января 2023 года.

Заметим, Финляндия хочет с 2025 года отказаться от импорта СПГ из России.

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