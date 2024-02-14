Профспілка у Швеції пом’якшила страйк проти заводу Tesla

Шведська профспілка металургів IF Metall 14 лютого оголосила, що тимчасово пом’якшить страйк на заводі Tesla, який почався через відмову компанії мільярдера Ілона Маска підписувати колективний трудовий договір.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як оголосила IF Metall, "оскільки конфлікт, схоже, продовжуватиметься", з 19 лютого по 30 квітня вона відновить ремонтні роботи автомобілів Tesla.

Водночас такий ремонт стосується лише автомобілів Tesla, які не придатні до експлуатації, відбуватиметься в ремонтних майстернях, а не цехах заводу, й поширюватиметься лише на старі автомобілі, підкреслили в профспілці.

Страйк, ініційований шведською профспілкою IF Metall, розпочався 27 жовтня. Тоді близько 130 механіків з 10 ремонтних майстерень Tesla в семи містах припинили роботу. Потім страйк охопив інші ремонтні майстерні, які обслуговують автомобілі різних марок.

Дії IF Metall переросли в масштабніший конфлікт між Tesla й майже десятком шведських профспілок, які прагнуть захистити місцеву модель праці, яка ґрунтується на укладанні колективних трудових договорів.

Незважаючи на те, що багато працівників Tesla у Швеції є членами профспілок, вони не можуть скористатися перевагами колективних договорів, якщо Tesla не підпише їх. Компанія Маска вже тривалий час відмовляється йти на поступки.

Страйк також поширився на деякі сусідні країни, зокрема Норвегію.