Профсоюз в Швеции смягчил забастовку против завода Tesla

Шведский профсоюз металлургов IF Metall 14 февраля объявил, что временно смягчит забастовку на заводе Tesla, которая началась из-за отказа компании миллиардера Илона Маска подписывать коллективный трудовой договор.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как объявила IF Metall, "поскольку конфликт, похоже, будет продолжаться", с 19 февраля по 30 апреля она возобновит ремонтные работы автомобилей Tesla.

При этом такой ремонт касается только автомобилей Tesla, которые не пригодны к эксплуатации, будет проходить в ремонтных мастерских, а не цехах завода, и будет распространяться только на старые автомобили, подчеркнули в профсоюзе.

Забастовка, инициированная шведским профсоюзом IF Metall, началась 27 октября. Тогда около 130 механиков из 10 ремонтных мастерских Tesla в семи городах прекратили работу. Затем забастовка охватила другие ремонтные мастерские, обслуживающие автомобили разных марок.

Действия IF Metall переросли в более масштабный конфликт между Tesla и почти десятком шведских профсоюзов, которые стремятся защитить местную модель труда, основанную на заключении коллективных трудовых договоров.

Несмотря на то, что многие работники Tesla в Швеции являются членами профсоюзов, они не могут воспользоваться преимуществами коллективных договоров, если Tesla не подпишет их. Компания Маска уже длительное время отказывается идти на уступки.

Забастовка также распространилась на некоторые соседние страны, в частности Норвегию.