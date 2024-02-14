Остін на "Рамштайні"-19: Пріоритети для України – артилерійські снаряди й ППО

Міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 14 лютого окреслив нинішні пріоритети військової допомоги Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Остін перед засіданням "Рамштайну" нагадав, що після майже двох років повномасштабної війни Росії проти України союзники продовжують надавати військову допомогу Києву та створюють коаліції із забезпечення його довгострокової безпеки.

"Сьогодні ми працюватимемо разом над найбільш нагальними потребами України, зокрема над її нагальною потребою в більшій кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони", – наголосив він.

Голова Пентагону пообіцяв, що учасники "Рамштайну" продовжать пристосовувати свою підтримку "до короткострокових і довгострокових потреб України в галузі безпеки".

"Ми продовжимо працювати разом, щоб надати Україні все необхідне, щоб утримати її здобутки, і будемо й далі відтісняти російські незаконні окупаційні сили в наступні місяці", – додав Остін.

Нагадаємо, в 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") вперше бере участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Глава Пентагону Ллойд Остін не полетів до штаб-квартири Альянсу через проблеми із сечовим міхуром. У неділю міністра оборони США поклали у відділення інтенсивної терапії.