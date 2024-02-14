Министр обороны США Ллойд Остин во вступительном слове на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 14 февраля очертил нынешние приоритеты военной помощи Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Остин перед заседанием "Рамштайн" напомнил, что после почти двух лет полномасштабной войны России против Украины союзники продолжают оказывать военную помощь Киеву и создают коалиции по обеспечению его долгосрочной безопасности.

"Сегодня мы будем работать вместе над наиболее насущными потребностями Украины, в частности над ее насущной потребностью в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет противовоздушной обороны", – подчеркнул он.

Глава Пентагона пообещал, что участники "Рамштайн" продолжат приспосабливать свою поддержку "к краткосрочным и долгосрочным потребностям Украины в области безопасности".

"Мы продолжим работать вместе, чтобы предоставить Украине все необходимое, чтобы удержать ее достижения, и будем и дальше оттеснять российские незаконные оккупационные силы в последующие месяцы", – добавил Остин.

Напомним, в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") впервые участвует новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин тоже не полетел в штаб-квартиру Альянса из-за проблем с мочевым пузырем. В воскресенье министра обороны США положили в отделение интенсивной терапии.