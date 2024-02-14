В Италии 24 человека подозреваются в пропаганде фашизма на собрании в еврейском квартале

Итальянская полиция в среду провела обыски в домах 24 человек, находящихся под следствием за пропаганду фашизма на встрече в ресторане в еврейском квартале города Феррара.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам следователя Андреа Дзакконе, подозреваемые – жители города в возрасте от 20 до 30 лет – присутствовали на собрании 20 декабря, где они раздавали материалы, которые восхваляли диктаторов времен нацистской Германии Адольфа Гитлера и фашистской Италии Бенито Муссолини.

AP

AP

Он также заявил, что подозреваемые оскорбляли известную своим дневником еврейскую девочку-подростка Анну Франк, которая погибла в немецком концлагере в 1945 году, и темнокожую итальянскую экс-атлетку Фиону Мэй.

Дзакконе указал, что группа угрожала убить других посетителей, которые прерывали их расистские выкрики, и отказывалась остановиться даже после того, как полиция отреагировала на жалобы.

Подозреваемые находятся под следствием по обвинению в разжигании расовой ненависти и оправдании фашизма, что является преступлением в Италии.

Полиция утверждает, что во время обысков изъяла оранжевую тюремную форму, муляж пистолета, цепи, ножи, дубинки, а также печатные материалы, в том числе календари с изображением Муссолини.

Электронные устройства, изъятые во время обысков, изучаются, чтобы выяснить, был ли этот инцидент единичным или он является частью более масштабной схемы, заявили правоохранители.

Ранее полиция Швейцарии начала проверку из-за жалоб на лыжный курорт Pischa в Давосе, где евреям якобы отказывают в аренде спортивного снаряжения.

Перед этим Бернский университет объявил о роспуске структурного подразделения – Института ближневосточных и мусульманских исследований (ИСНО) – по результатам внутреннего расследования антисемитского комментария сотрудника института в Twitter (X).

Напомним, в прошлом году Варшавский медицинский университет по итогам внутренней проверки решил отстранить от занятий студентку пятого курса, которая на пропалестинской акции держала изображение звезды Давида в мусорной корзине с надписью "Сохраним мир чистым".