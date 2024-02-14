Уряд Чехії повернеться до питання переходу на євро через рік

Уряд Чехії, як і очікувалося, не визначив дату вступу країни до єврозони і не став ухвалювати рішення щодо запровадження механізму обмінного курсу ERM II, який передує переходу на єдину європейську валюту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

Кабінет міністрів закликав Національну економічну раду уряду і Законодавчу раду до кінця жовтня 2024 року оцінити економічні та юридичні наслідки переходу до ERM II і впровадження євро.

До питання готовності країни до використання єдиної європейської валюти уряд повернеться в першому кварталі 2025 року, коли стане зрозуміло, чи відповідає Чехія всім необхідним критеріям.

Нагадаємо, дебатам про запровадження єдиної європейської валюти у Чехії надав поштовху президент Петр Павел, який сказав, що країні вже пора перейти на євро.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його уряд не буде займатися цим питанням. Як зазначив чеський прем’єр, до кінця виборчого періоду Чехія не відповідатиме критеріям, необхідним для запровадження євро.

Наступні парламентські вибори в Чехії відбудуться не пізніше жовтня 2025 року

Голова фракції опозиційного руху ANO Алена Шиллерова заявила, що перехід на євро має стати питанням референдуму.