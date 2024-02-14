Правительство Чехии вернется к вопросу перехода на евро через год

Правительство Чехии, как и ожидалось, не определило дату вступления страны в еврозону и не стало принимать решение о введении механизма обменного курса ERM II, который предшествует переходу на единую европейскую валюту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Кабинет министров призвал Национальный экономический совет правительства и Законодательный совет до конца октября 2024 года оценить экономические и юридические последствия перехода к ERM II и внедрения евро.

К вопросу готовности страны к использованию единой европейской валюты правительство вернется в первом квартале 2025 года, когда станет понятно, соответствует ли Чехия всем необходимым критериям.

Напомним, дебатам о введении единой европейской валюты в Чехии дал толчок президент Петр Павел, который сказал, что стране уже пора перейти на евро.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его правительство не будет заниматься этим вопросом. Как отметил чешский премьер, до конца избирательного периода Чехия не будет соответствовать критериям, необходимым для введения евро.

Следующие парламентские выборы в Чехии состоятся не позднее октября 2025 года

Председатель фракции оппозиционного движения ANO Алена Шиллерова заявила, что переход на евро должен стать вопросом референдума.