Вучич похвастался очередной партией оружия от России

Сербский президент Александар Вучич 14 февраля представил российскую систему радиоэлектронного подавления беспилотников "Репеллент", которую страна получила несколько месяцев назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Koha Ditore.

Российскую систему противодействия дронам Вучич показал во время выставки вооружений в городе Ниш. По его словам, "Репеллент" предназначен для предотвращения контроля над дронами и покрывает территорию в 30 километров.

В конце января президент Сербии предупреждал о введении такой системы противодействия беспилотникам. Он тогда не сказал, когда именно Сербия получила новую систему, лишь добавил, что "Сербия заплатила за нее уже давно".

Отдельно Вучич объявил, что в производство местной оборонной промышленности инвестируется 300 миллионов евро, а у Китая приобретут еще одну партию беспилотников CH-95.

Из-за сотрудничества с Россией и Китаем в сфере обороны Сербия, как кандидат на членство в Европейском Союзе, постоянно подвергается критике со стороны Брюсселя. С 2016 года она постоянно покупает военную технику и вооружение у России.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Белград не заключал новых контрактов на закупку российского оружия. В том же году Вучич признавал, что некоторые из предыдущих поставок не поступили из-за войны в Украине.

Напомним, в прошлом году Александар Вучич заявлял о намерениях выкупать для сербской армии все оружие местного производства, чтобы не было оснований для предположений о его поставках в Украину.