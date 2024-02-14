У Латвії застерігають від поїздок у дружні до РФ країни через розшук міністрів і депутатів

Державна поліція Латвії закликала громадян країни оцінювати необхідність і ризики безпеки під час поїздок до країн, які тісно співпрацюють із Росією і можуть бути недружніми до Латвії та її громадян.

Заяву поліції цитує портал Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У латвійській Держполіції оголосили застереження, коментуючи повідомлення про те, що в Росії оголосили в розшук іноземних політиків, зокрема латвійських, які є депутатами парламентів і членами урядів.

Там пояснили, що дані громадян Латвії, оголошених Росією в розшук, не слід вважати автоматично включеними до списку розшукуваних осіб Інтерполу – для цього потрібне обґрунтування, яке оцінює Генеральний секретаріат Інтерполу.

"Водночас слід пам'ятати, що недружні Латвії країни можуть створити свої власні внутрішні списки такого чи іншого змісту, тому поліція закликає людей оцінювати безпекові ризики під час поїздок до третіх країн", – пояснює латвійська Держполіція.

Напередодні Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників.

В російський розшук потрапили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією. Крім того, у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії – міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Латвійська прем'єрка Евіка Сіліня назвала це спробою залякування і підкреслила, що Латвія не піддасться на них.