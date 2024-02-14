В Латвии предостерегают от поездок в дружественные к РФ страны из-за розыска министров и депутатов

Государственная полиция Латвии призвала граждан страны оценивать необходимость и риски безопасности во время поездок в страны, которые тесно сотрудничают с Россией и могут быть недружественными к Латвии и ее гражданам.

Заявление полиции цитирует портал Delfi, сообщает "Европейская правда".

В латвийской Госполиции объявили предостережение, комментируя сообщения о том, что в России объявили в розыск иностранных политиков, в частности латвийских, которые являются депутатами парламентов и членами правительств.

Там пояснили, что данные граждан Латвии, объявленных Россией в розыск, не следует считать автоматически включенными в список разыскиваемых лиц Интерпола – для этого требуется обоснование, которое оценивает Генеральный секретариат Интерпола.

"В то же время следует помнить, что недружественные Латвии страны могут создать свои собственные внутренние списки такого или иного содержания, поэтому полиция призывает людей оценивать риски безопасности во время поездок в третьи страны", – объясняет латвийская Госполиция.

Накануне Россия объявила в розыск десятки европейских, в частности латвийских политиков и чиновников, а также многих украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против российских захватчиков.

В российский розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, которые голосовали за выход из договора о памятниках с Россией. Кроме того, в розыске РФ находятся три действующих министра Латвии – министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Латвийский премьер Эвика Силиня назвала это попыткой запугивания и подчеркнула, что Латвия не поддастся на них.