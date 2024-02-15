Молдова денонсує ще три угоди з СНД: Міноборони назвало їх неактуальними

Молдова денонсує ще три угоди, укладені на платформі СНД, відповідне рішення ухвалила Комісія із зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZdG.md.

Зокрема, йдеться про Угоду про принципи забезпечення Збройних сил держав-учасниць Співдружності озброєнням, технікою, матеріальними засобами, організацію виробничої діяльності ремонтних підприємств, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, підписану в Мінську 14 лютого 1992 року.

Як пояснили в Міністерстві оборони, його денонсація зумовлена незастосовністю та неактуальністю, а також тим, що Молдова "не взаємодіє у військово-політичній сфері в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Ще один документ, який буде денонсовано, – Угода про групи військових спостерігачів і колективні сили з підтримання миру в СНД, підписана в Києві 20 березня 1992 року, і протокол про тимчасовий порядок формування та залучення груп військових спостерігачів і колективних сил з підтримання миру в зонах міждержавних конфліктів і в державах-учасницях СНД, підписаний Молдовою 4 серпня 1992 року.

В Міноборони заявили, що участь Молдови в цій угоді є недоцільною, оскільки країна не взаємодіє в рамках СНД у воєнно-політичній сфері і де-факто не імплементувала положення цієї угоди. Крім того, країни-учасниці цієї угоди водночас є учасниками Статуту ООН, який, з точки зору міжнародного права, має пріоритет.

Третій документ, що підлягає денонсації, – Угода про співпрацю з метою надання технічної та матеріальної допомоги компетентним органам у сфері протидії тероризму та іншим насильницьким проявам екстремізму.

Причиною денонсації документа є відсутність співпраці за цим сегментом зі сторонами, які його підписали, а також той факт, що Служба інформації та безпеки (СІБ) не користувалася положеннями цієї угоди, що робить недоцільним збереження членства Молдови в ній.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Уряд Молдови також вирішив виключити СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески.

Влада Молдови до кінця 2024 року планує вийти практично з усіх угод, підписаних у межах СНД.