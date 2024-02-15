Молдова денонсирует еще три соглашения с СНГ: Минобороны назвало их неактуальными

Молдова денонсирует еще три соглашения, заключенные на платформе СНГ, соответствующее решение приняла Комиссия по внешней политике и европейской интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZdG.md.

В частности, речь идет о Соглашении о принципах обеспечения Вооруженных сил государств-участников Содружества вооружением, техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подписанном в Минске 14 февраля 1992 года.

Как пояснили в Министерстве обороны, его денонсация обусловлена неприменимостью и неактуальностью, а также тем, что Молдова "не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках Содружества независимых государств".

Еще один документ, который будет денонсирован, – Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, и протокол о временном порядке формирования и привлечения групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в зонах межгосударственных конфликтов и в государствах-участниках СНГ, подписанный Молдовой 4 августа 1992 года.

В Минобороны заявили, что участие Молдовы в этом соглашении нецелесообразно, поскольку страна не взаимодействует в рамках СНГ в военно-политической сфере и де-факто не имплементировала положения этого соглашения. Кроме того, страны-участницы этого соглашения одновременно являются участниками Устава ООН, который, с точки зрения международного права, имеет приоритет.

Третий документ, подлежащий денонсации, – Соглашение о сотрудничестве с целью предоставления технической и материальной помощи компетентным органам в сфере противодействия терроризму и другим насильственным проявлениям экстремизма.

Причиной денонсации документа является отсутствие сотрудничества по этому сегменту с подписавшими его сторонами, а также тот факт, что Служба информации и безопасности (СИБ) не пользовалась положениями этого соглашения, что делает нецелесообразным сохранение членства Молдовы в нем.

На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти в Кишиневе заявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Правительство Молдовы также решило исключить СНГ из списка организаций, которым страна платит ежегодные членские взносы.

Власти Молдовы до конца 2024 года планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ.