В ЄС відреагували на оголошення прем'єрки Естонії в розшук в Росії

У ЄС прокоментували оголошення Росією в розшук естонської прем’єрки Каї Каллас та низки інших міністрів і політиків з країн Балтії.

Про це у Twitter (X) написала речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що ЄС висловлює солідарність із Каллас і всіма іншими, кого російська влада безпідставно "розшукує".

"Мерзенні спроби Росії залякати не матимуть успіху, вони не змінять нашого захисту демократичних цінностей та нашої підтримки України", – підкреслила Массралі.

Нагадаємо, Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників.

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.

Державна поліція Латвії закликала громадян країни оцінювати необхідність і ризики безпеки під час поїздок до країн, які тісно співпрацюють із Росією і можуть бути недружніми до Латвії та її громадян.