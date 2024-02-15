В ЕС отреагировали на объявление премьера Эстонии в розыск в России

В ЕС прокомментировали объявление Россией в розыск эстонского премьера Каи Каллас и ряда других министров и политиков из стран Балтии.

Об этом в Twitter (X) написала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что ЕС выражает солидарность с Каллас и всеми другими, кого российские власти безосновательно "разыскивают".

"Мерзкие попытки России запугать не будут иметь успеха, они не изменят нашей защиты демократических ценностей и нашей поддержки Украины", – подчеркнула Массрали.

Напомним, Россия объявила в розыск десятки европейских, в частности латвийских политиков и чиновников, а также многих украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против российских захватчиков.

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.

Государственная полиция Латвии призвала граждан страны оценивать необходимость и риски безопасности во время поездок в страны, которые тесно сотрудничают с Россией и могут быть недружественными к Латвии и ее гражданам.