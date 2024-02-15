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Бербок в Ізраїлі: Газа – на межі колапсу без припинення вогню

Четвер, 15 лютого 2024, 13:51

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю закликала уряд країни погодитися на припинення вогню в Газі з огляду на погіршення гуманітарної ситуації.

Заяву міністерки наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Бербок закликала ізраїльський уряд утриматися від наступу на місто Рафах і замість цього погодитися на припинення вогню.

"Наступ ізраїльської армії на Рафах повністю поставив би під загрозу гуманітарну ситуацію…(Людям. – Ред.) потрібні безпечні місця і безпечні коридори, щоб не потрапити під перехресний вогонь ще більше…Їм потрібно більше гуманітарної допомоги. І вони потребують припинення вогню", – сказала глава німецького МЗС, додавши: "Газа на межі колапсу".

Під час візиту Бербок провела переговори зі своїм ізраїльським колегою Ісраїлем Кацом, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і лідером опозиції Яїром Лапідом.

На четвер запланована зустріч з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом.

Напередодні прем'єри Іспанії Педро Санчес та Ірландії Лео Варадкар звернулися до Єврокомісії з проханням терміново перевірити, чи дотримується Ізраїль своїх зобов'язань щодо прав людини в Газі.

У неділю президент США Джо Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

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