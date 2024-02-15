Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Израиль призвала правительство страны согласиться на прекращение огня в Газе, учитывая ухудшение гуманитарной ситуации.

Заявление министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В частности, Бербок призвала израильское правительство воздержаться от наступления на город Рафах и вместо этого согласиться на прекращение огня.

"Наступление израильской армии на Рафах полностью поставило бы под угрозу гуманитарную ситуацию... (Людям. – Ред.) нужны безопасные места и безопасные коридоры, чтобы не попасть под перекрестный огонь еще больше... Им нужно больше гуманитарной помощи. И они нуждаются в прекращении огня", – сказала глава немецкого МИД, добавив: "Газа – на грани коллапса".

Во время визита Бербок провела переговоры со своим израильским коллегой Исраилем Кацем, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Яиром Лапидом.

На четверг запланирована встреча с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Накануне премьеры Испании Педро Санчес и Ирландии Лео Варадкар обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по правам человека в Газе.

В воскресенье президент США Джо Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газы, из-за возможных последствий для гражданских.