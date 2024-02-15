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Глава МЗС Угорщини: Росія не загрожує жодній країні НАТО

Четвер, 15 лютого 2024, 15:28

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія не загрожує безпеці жодної з країн НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю під час свого візиту до Хорватії в понеділок, його цитує угорське незалежне видання Telex, пише "Європейська правда".

Сійярто не погодився з кількома західними військовими посадовцями, які вважають можливим напад Росії на країну-члена НАТО протягом наступних кількох років. 

"Навіщо їм (росіянам) це робити? НАТО набагато сильніший за Росію. Навіщо комусь нападати на когось, хто набагато сильніший за нього? Який у цьому сенс?" – сказав він хорватському інформаційному агентству HINA.

"Росія не становить загрози безпеці для жодної країни-члена НАТО", – заявив глава МЗС Угорщини.

Сійярто відвідав хорватське місто Петрінья, де відкрив школу, відремонтовану за майже 22 мільйони євро, виділені угорською державою після землетрусу, що стався в цьому регіоні наприкінці 2020 року.

Останнім часом декілька європейських посадовців, у тому числі з військової сфери, у своїх заявах допустили можливість нападу РФ на країну-члена НАТО.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Росія переозброюється швидше, ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом 3-5 років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.

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