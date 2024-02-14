Лідерство британських лейбористів зменшилось до найнижчого рівня з червня 2023 року

Відрив британських лейбористів від консерваторів впав на 7 відсоткових пунктів до найнижчого рівня з червня 2023 року після того, як опозиційна партія відмовилася від цільового показника "зелених" витрат та отримала звинувачення в антисемітизмі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Як свідчить опитування Savanta, що проводили з 9 по 11 лютого, лейбористи отримають 41% голосів, що на п'ять пунктів менше, ніж двома тижнями раніше.

Востаннє дослідження Savanta показувало, що лейбористи отримували лише 41% голосів у вересні 2022 року, а лідерство партії на 12 пунктів було зафіксовано в червні минулого року.

Водночас опитування, результати якого ґрунтуються на онлайн-інтерв'ю з 2224 особами, демонструє, що підтримка консерваторів зросла на два пункти до 29% за той самий період.

Згідно з моделюванням, наданим сайтом Electoral Calculus на основі останнього дослідження Savanta, лейбористи все ще можуть отримати більшість у парламенті в 92 мандати, якщо їхні результати підтримки будуть відтворені на виборах.

Опитування збіглося в часі з першими повідомленнями ЗМІ про те, що кандидат від лейбористів на посаду члена парламенту на довиборах у Рочдейлі, що на півночі Англії, був помічений у підтримці теорій змови проти Ізраїлю.

Це також сталося після того, як партія оголосила про розворот політики, заявивши, що відмовиться від плану витрачати 28 мільярдів фунтів (35 мільярдів доларів) на рік на "зелену" промисловість, якщо прийде до влади.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, консервативна партія Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.

Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.