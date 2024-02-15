ЗМІ: Гарріс та Блінкен на конференції у Мюнхені заспокоюватимуть Європу після заяв Трампа

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та держсекретар Ентоні Блінкен на щорічній Мюнхенській безпековій конференції, яка розпочинається в п'ятницю, прагнутимуть запевнити союзників у тому, що Сполучені Штати залишаються відданими в справі захисту їхньої безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За інформацією Reuters, віцепрезидентка США має виголосити те, що помічники називають важливою промовою про "важливість виконання ролі США як світового лідера" перед зустріччю з американськими законодавцями, президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Гарріс та Блінкен візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції менш ніж через тиждень після того, як експрезидент США Дональд Трамп та лідер республіканської номінації заявив, що не захищатиме союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Нагадаємо, у суботу на передвиборчому заході Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всупереч заклику Трампа Альянс не повинен виокремлювати ті країни, які не досягли показника у 2% витрат на оборону.

Він також нагадав, що усі європейські держави вже взяли зобов’язання збільшити свої оборонні витрати, а у 2024 році кількість держав, які досягнуть цього показника, зросте до рекордного рівня.

Як повідомлялося, у середу генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.