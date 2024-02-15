СМИ: Харрис и Блинкен на конференции в Мюнхене будут успокаивать Европу после заявлений Трампа

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу, будут стремиться заверить союзников в том, что Соединенные Штаты остаются преданными в деле защиты их безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По информации Reuters, вице-президент США должна произнести то, что помощники называют важной речью о "важности выполнения роли США как мирового лидера" перед встречей с американскими законодателями, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Харрис и Блинкен примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности менее чем через неделю после того, как экс-президент США Дональд Трамп и лидер республиканской номинации заявил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Напомним, в субботу на предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопреки призыву Трампа Альянс не должен выделять те страны, которые не достигли показателя в 2% расходов на оборону.

Он также напомнил, что все европейские государства уже взяли обязательство увеличить свои оборонные расходы, а в 2024 году количество государств, которые достигнут этого показателя, возрастет до рекордного уровня.

Как сообщалось, в среду генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.