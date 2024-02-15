Суд Норвегии отказался смягчать условия заключения террориста Брейвика

Окружной суд Осло 15 февраля отказал 44-летнему террористу Андерсу Брейвику в смягчении условий заключения, которых он требовал – в частности снятие ограничений на переписку и перевод из одиночной камеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Как постановил суд норвежской столицы, защита Брейвика не смогла убедительно доказать, что нынешние условия заключения негативно на него повлияли и что он не может удовлетворять свои потребности.

"Брейвик имеет хорошие физические условия заключения и относительно большую свободу в повседневной жизни. Он может в значительной степени организовывать свои дни по собственному усмотрению, в пределах, предоставленных тюрьмой. Он учится и работает над своими политическими проектами", – говорится в решении суда.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик заявил, что надеялся на другой результат, и объявил о намерениях обжаловать решение суда Осло в апелляции. Еще неизвестно, примет ли Апелляционный суд его к рассмотрению.

44-летний Брейвик подал в суд на норвежское государство, пытаясь оспорить свою изоляцию и снять ограничения на переписку. Его адвокаты утверждали, что Норвегия нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, в частности право не быть подвергнутым "пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утоя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но суд отклонил ходатайство террориста.