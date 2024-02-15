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Блинкен: Связанная с Россией угроза нацбезопасности не является активным потенциалом

Четверг, 15 февраля 2024, 20:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что связанная с Россией угроза национальной безопасности, о которой стало известно на этой неделе, не является "активным потенциалом", 

Об этом Блинкен сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране, сообщает "Европейская правда".

"Это не активный потенциал. Речь о потенциальных (возможностях), которые мы воспринимаем очень и очень серьезно", – сказал Блинкен.

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Он ожидает, что "очень скоро" США больше смогут рассказать на эту тему.

Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты обсуждают этот вопрос с союзниками и партнерами.

Соединенные Штаты сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу.

Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

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