У Британії лейбористи впевнено перемогли консерваторів у боротьбі за два мандати

Лейбористська партія у п’ятницю здобула рішучу перемогу у змаганні за два депутатські мандати, зміцнюючи прогнози, що її чекає перемога і на загальнонаціональних виборах.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Подвійна перемога лейбористів і, відповідно, поразка консерваторів на проміжних виборах в округах Кінгсвуд у Південному Глостерширі та Веллінборо у Нортгемптомширі підтверджує прогнози про перемогу лейбористів на загальнобританських виборах і посилює тиск на прем’єра Ріші Сунака.

Сунак за час перебувнаня у кріслі прем’єра спробував зарекомендувати себе як реформатора і "передбачуваного технократа", але успіхи лейбористів можуть змусити його дослухатися до того крила консерваторів, яке радить перед виборами запропонувати електорату більш правий, консервативний порядок денний.

Водночас одне з останніх опитувань засвідчило, що лідерство британських лейбористів зменшилось до найнижчого рівня з червня 2023 року.

Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, припускав, що вони відбудуться у другій половині 2024 року.